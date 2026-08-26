"הבלנדר" של פלדשטיין ואוריך בלשכת נתניהו

חומרי חקירה חדשים שנחשפו מטילים אור על מאחורי הקלעים של מכונת ההסברה והתקשורת בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, וחושפים את השיטות שזכו בפי הדוברים עצמם לכינוי "לערבב" או "לברוא מציאות". במרכז החשיפה עומדים ההתכתבויות והקשרים ההדוקים בין אלי פלדשטיין (ששימש במשך שנה וחצי כאיש סודם של בכירי הלשכה), יונתן אוריך, ודובר ראש הממשלה טופז לוק.

"הלו, אתה רוצה ללמד את הבלנדר?"

כבר בבוקר ה-7 באוקטובר, התנדב פלדשטיין לסייע לטופז לוק בניסוח מסריו של נתניהו, ואף הציע כיצד עליו להיראות לציבור ("מצב רוח קרבי, בלי חליפה ועניבה"). בתגובה לעצות אלו, שלח לו לוק את המסרון הבא: "הלו אתה רוצה ללמד את הבלנדר? כלומר אתה רוצה ללמד אותי איך לערבב?". בהמשך ההתכתבויות, החמיא אוריך לפלדשטיין והגדיר אותו כ"ערבבן נמבר וואן", בעוד יועץ אחר, שרוליק איינהורן, כינה את הפעילות הזו "בוראים מציאות".

על אף הניסיונות להציג את פלדשטיין כדמות שולית בלשכה, מחומרי החקירה עולה כי טופז לוק שהה בביתו של פלדשטיין לצורך התייעצויות בלילה שבין ה-7 ל-8 באוקטובר, וכן בלילות הבאים. ב-12 באוקטובר לפנות בוקר נפגשו השניים בווילה עם בריכה של חבר, שם תכננו את האסטרטגיה התקשורתית של ראש הממשלה. פלדשטיין גויס רשמית ב-11 באוקטובר על ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

חומרי החקירה חושפים מאמץ עקבי ומכוון של הלשכה לפגוע במעמדו של הרמטכ"ל, הרצי הלוי. ב-17 בדצמבר 2023, ניסח אוריך עבור פלדשטיין הדלפה שקרית נגד הרמטכ"ל, המיוחסת לשר אופיר אקוניס: "חמור בעיניי שהרמטכ"ל לא מצא לנכון להגיע לאף ישיבת ממשלה מאז תחילת המלחמה". אוריך הורה לפלדשטיין: "תשרוף", ופלדשטיין השיב מיד בהסכמה. בפועל, הרמטכ"ל כלל לא הוזמן לישיבות הממשלה הללו (אלא רק לקבינט), ואקוניס עצמו הכחיש את הניסוח וטען שאמר דברים מתונים בהרבה.

ביוני 2024, המשיכו השניים לקדם את המהלך להזזת הרמטכ"ל מתפקידו. פלדשטיין ניסח שאילתא לעיתונאי לפיה גלנט דן עם מנכ"ל משרד הביטחון, אייל זמיר, על מינויו כרמטכ"ל הבא. פלדשטיין הסביר לאוריך כי המטרה היא: "להכניס טריז בין הרצי לגלנט... שגלנט מתעסק במינוי רמטכ"ל מעל הראש של הרצי ולפני שהרצי פרש וזה מקדם את פרישת הרצי". אוריך אישר את הניסוח.

הציניות בטיפול במשפחות החטופים

התכתבות מ-20 בנובמבר 2023 חושפת את הגישה מאחורי הקלעים לקראת פגישת קבינט המלחמה עם משפחות החטופים. אוריך ביקש מפלדשטיין רעיונות, וזה השיב: "הייתי מזין את ראש הממשלה במידה לפחות על חלק מהמשפחות שיש להם נרצחים זה יראה שאכפת לו שהוא יודע הוא מתעניין ולא שישמע הכל מהם ותוך כדי שיחה איתם הוא שולף את המידע". פלדשטיין הוסיף כי "זה יפתיע אותם שהוא כאילו מכיר אותם", ואוריך השיב בחיוב.

"אין לי איך להסביר, לכן אני תוקף"

הציניות בלשכה באה לידי ביטוי גם בהתמודדות עם דו"חות ביקורת קשים. לקראת פרסום דוח מבקר המדינה על הוצאות מעונות ראש הממשלה (כ-56 מיליון ש"ח בסך הכל, מתוכם 27 מיליון ש"ח עבור נתניהו, 25 מיליון ש"ח לבנט ו-4 מיליון ש"ח ללפיד), פלדשטיין התריע בפני אוריך כי הטענה על ה-27 מיליון ש"ח היא חמורה ושיש "להרוג את זה ולהסביר טוב יותר כמו שהיה עם בנט".

אוריך השיב לו במשפט הבא: "אין לי איך להסביר את זה לכן אני תוקף". השניים עבדו על ניסוחים המטילים את מלוא האחריות על נפתלי בנט. פלדשטיין אף הנחה "להפעיל את קסטל היום" – בהתייחס לשאילתא של הכתב הפוליטי של ערוץ 14, מוטי קסטל, אשר בפועל הוזמנה על ידי גורם מקורב מאוד לנתניהו רק כדי לייצר פלטפורמה לתגובה שתתקוף את בנט.

במקרה אחר, ב-20 ביוני 2024, אוריך שאל את פלדשטיין: "רוצה לעשות בלאגן?" והעביר לו סקופ מומצא לחלוטין לפיו בנט וליברמן מתווכחים על מיקומם ברשימה המשותפת. כשפלדשטיין שאל אם המידע אמין ומגיע מגורם מוסמך ("מהחסיד"), הודה אוריך בגילוי לב: "ספין שלי".