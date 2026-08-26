עומר וסשה תחת החופה ( באדיבות איציק אוחנה 'כיכר השבת' ו'הרבנית של האינסטגרם' )

חתונת השנה הגיעה הערב (רביעי) לשיאה, כאשר הזמר עומר אדם (32) וסשה ישראלוביץ' (24) עמדו מתחת לחופה במנזר סרוארה (La Cervara) ההיסטורי בפורטופינו שבאיטליה. הטקס היהודי, שנערך בהפרדה חלקית, התקיים בנוכחות בני משפחה וחברים קרובים שהוטסו במטוס פרטי לאירוע המפואר.

על פי הדיווחים, אדם נכנס לחופה מלווה בהוריו עד שנפגש עם סשה, שהופיעה בשמלת כלה חושפת כתפיים עם הינומה ארוכה. הכלה, שכבר מיהרה לשנות את שם משפחתה באינסטגרם, לא הורידה את החיוך מפניה לאורך הטקס.

שליחי חב"ד חיתנו את הזוג כפי שדיווחנו בסרוגים, מי שחיתנו את בני הזוג הם הרב לוי יצחק חזן, שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה, והרב מענדי גורביץ', שליח חב"ד במשמר השבעה. השניים עמדו לצד הזוג ברגע המרכזי של האירוע, כאשר חלק מהמוזמנים הצטרפו לאושר כהן שבירך את הזוג בברכה השביעית בחופה. בני הזוג כבר חתמו שלשום על כתובה בטקס קטנטן בכפר הדייגים, כפי ששיתפה סשה, והם עשו זאת לעיני חברים ובני משפחה באופן מצומצם הרבה יותר מהכמות שהגיעה הערב למנזר ההיסטורי, שיושב על צוק המשקיף לים התיכון עוד מהמאה ה-14.

הפתעה מוזיקלית מיוחדת

ההפתעה המוזיקלית הגדולה של הערב אמורה להיות הופעתו של אנדראה בוצ'לי, אחד הזמרים המצליחים והמבוקשים בעולם. על פי מקורבים, אדם ובוצ'לי ביצעו יחד את אחד משיריו של הזמר האיטלקי, לאחר שהשניים נפגשו לפני מספר שבועות ואף קיימו חזרות לקראת הביצוע המשותף שנשמר עד כה הרחק מאור הזרקורים.

בוצ'לי כבר לקח בעבר חלק באחת החתונות המדוברות בעולם, כאשר הופיע בחתונתם של קים קרדשיאן וקניה ווסט בפירנצה בשנת 2014. כמה שנים לאחר מכן שמו אפילו עמד במרכזו של סכסוך בין האחיות קרדשיאן, לאחר שקורטני הזמינה אותו להופיע גם בחתונתה עם טראוויס בארקר בפורטופינו בשנת 2022.

אורחים מכל הארץ

רשימת המוזמנים שהוטסו במטוס פרטי כללה שמות מוכרים רבים מעולם התרבות והבידור. בין החברים הטובים שהגיעו להרים ולחגוג מקרוב נצפו אביב גפן ואשתו שרון קאופמן, וכן שי וערן זהבי. אל הסלבס הצטרפו גם בני המשפחה הקרובים, ובהם סבו של עומר, שמואל אדם, שהגיע יחד עם הסבתא.

לפני ההמראה, הושמעה לאורחים הקלטה משעשעת של יניב אדם, אבא של עומר, שמסר הוראות מפורטות לאורחים בהומור אופייני. "אם זה היה תלוי בי לא הייתי מזמין לכם מטוס וגם לא הייתי מזמין לכם לינה. בכלל לא הייתי מזמין אתכם", פתח יניב את ההקלטה, והוסיף: "אני מזכיר לכם שאנחנו מתחתנים עם משפחה אירופאית, אריסטוקרטית, הם אינם מכירים את האופי שלכם, ויש מצב שגם יבהלו טיפה מהצורה, לכן, תתנהגו בהתאם".

החגיגות באיטליה נמשכות לאורך כמה ימים, כאשר בני הזוג בחרו לקיים את האירוע באיטליה שם מתגוררת משפחתה של ישראלוביץ'. האירוע המפואר במנזר ההיסטורי מצטרף לרשימה הארוכה של חתונות סלבריטאים שנערכו במקום המיוחד.