כפי שלא נראה מעולם: טלסקופ החלל תיעד את "ראש האריה" 

טלסקופ החלל ג'יימס וב סיפק מבט חדש ומפורט במיוחד על NGC 2392, ערפילית פלנטרית המכונה "ערפילית האריה" בשל צורתה המזכירה ראש של אריה עטור רעמה. התמונה החדשה משלבת תצפיות של מצלמת האינפרה-אדום הקרוב NIRCam ושל מכשיר האינפרה-אדום האמצעי MIRI, וחושפת פרטים שלא נראו באותה בהירות בתצלומים קודמים.

הערפילית, הנמצאת במרחק של יותר מ-5,000 שנות אור מכדור הארץ, נוצרה בעקבות מותו ההדרגתי של כוכב בעל מסה נמוכה יחסית, בדומה לשמש. לאחר שהכוכב לא היה מסוגל עוד לקיים את תהליכי ההיתוך הגרעיני בליבתו, הוא הפך בלתי יציב והשיל לחלל את שכבותיו החיצוניות. הגז והאבק שנפלטו ממנו יצרו במשך אלפי שנים מעטפות, טבעות ומבנים מורכבים סביב הליבה שנותרה.

במרכז התמונה נראה ננס לבן לוהט, שרידו הדחוס של הכוכב המקורי. הקרינה העזה שהוא פולט מייננת את הגז סביבו ומעצבת את מה שנראה כ"פני האריה". בועת הגז הזו ממשיכה להתרחב, ובדרכה היא מפרקת חלק מגרגרי האבק שבערפילית.

ה"רעמה" המקיפה את הפנים היא למעשה חלקה הפנימי של מעטפת אבק המוארת בידי הננס הלבן. בקצותיה ניתן לזהות גושי אבק צפופים בעלי זנבות המזכירים שביטים. גושים אלה הצליחו לשרוד את הקרינה החזקה ואף מגינים על החומר הנמצא מאחוריהם.

טלסקופ האבל כבר צילם את הערפילית באור נראה בשנת 2000, אך יכולות התצפית התת-אדומה של ג'יימס וב מאפשרות לראות בבהירות רבה יותר את גושי האבק ואת ערפל הגז המיונן. התמונה מספקת לאסטרונומים הזדמנות לחקור כיצד נוצרים המבנים המורכבים של טבעות ומעטפות בערפיליות פלנטריות.