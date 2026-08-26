1.5 מיליארד: פורשה חותמת על עסקת AI בהיקף ענק

פורשה הודיעה על שותפות אסטרטגית לחמש שנים עם Tata Consultancy Services, בהיקף של 1.25 מיליארד אירו - כ-1.5 מיליארד דולר - שמטרתה להטמיע יכולות בינה מלאכותית לאורך פעילותה העסקית והתעשייתית.

במסגרת ההסכם, TCS תספק לפורשה פתרונות AI בתחומי ההנדסה, הייצור, התפעול וחוויית הלקוח. הצדדים מציגים את המהלך כשילוב בין הידע של פורשה בעולם הרכב לבין יכולות הדיגיטל, הנתונים והבינה המלאכותית של TCS.

במקביל לשותפות, TCS תרכוש את MHP Management- und IT-Beratung, זרוע הייעוץ הגרמנית של פורשה, תמורת 320 מיליון אירו. MHP מעסיקה כ-4,500 עובדים ומתמחה בייעוץ ניהולי וטכנולוגי, בעיקר עבור תעשיות הרכב והייצור.

יו"ר פורשה, מיכאל לייטרס, אמר כי המהלך הוא חלק מאסטרטגיית “Sportwagenschmiede 35”, שנועדה למקד את החברה בעסקי הליבה שלה - מכוניות ספורט - ולחזק את הרווחיות ותזרים המזומנים. בפורשה רואים במכירת MHP דרך להקטין פעילות שאינה בליבת הייצור, בלי לוותר על גישה נרחבת לטכנולוגיות מתקדמות באמצעות השותפות החדשה.

מנכ"ל TCS, ק’ קריתיוואסן, אמר כי הרכישה תאפשר לחברה “לתעש בינה מלאכותית בקנה מידה רחב עבור פורשה”, וכן להרחיב את נוכחותה בגרמניה ובקרב לקוחות אירופיים נוספים מתחומי הרכב והתעשייה. השלמת רכישת MHP צפויה בתוך שלושה עד ארבעה חודשים, בכפוף לאישורים רגולטוריים.

העסקה מגיעה בתקופה שבה חברות שירותי ה-IT בהודו מנסות להוכיח כי המעבר לבינה מלאכותית אינו רק איום על מודל כוח האדם המסורתי שלהן, אלא גם מנוע צמיחה חדש. TCS דיווחה כי הכנסותיה השנתיות מפעילויות AI הגיעו ל-2.6 מיליארד דולר ברבעון יוני, עלייה של 13.6% לעומת הרבעון הקודם.

עבור פורשה, מדובר במהלך של התייעלות והתמקדות: החברה מעבירה חלק ניכר מהיכולות הטכנולוגיות והייעוציות לגורם חיצוני, אך מבקשת להטמיע AI בכל נקודות המגע המרכזיות שלה - מתכנון ופיתוח כלי רכב ועד פס הייצור והשירות ללקוחות. עבור TCS, זו הזדמנות לחזק דריסת רגל באירופה ולהציג את עצמה כשותפה מרכזית לתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בענפי הרכב והתעשייה.