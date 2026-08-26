פרח מזן לא מוכר התגלה בגובה 4,000 מטרים בהרי ההימלאיה

מין חדש ונדיר של צמח ממשפחת המורכבים התגלה במורדות הגבוהים של הרי ההימלאיה בצפון-מזרח הודו. הצמח, הנושא פרחים צהובים בולטים ועלים דמויי לב, קיבל את השם המדעי Doronicum sanctum.

הצמח התגלה במחוז טוואנג שבמדינת ארונאצ'ל פרדש, בגובה של כ-4,086 מטרים מעל פני הים. החוקרים מצאו אותו על מדרונות הרריים לאורך הדרך המובילה לדמטנג, במסגרת סקר בוטני מקיף שנערך באזור, הנחשב לאחד ממוקדי המגוון הביולוגי החשובים של ההימלאיה.

לדברי החוקרים מהמכון ההודי לטכנולוגיית משאבי ההימלאיה, חשיבות התגלית אינה מסתכמת בזיהויו של מין חדש. זו גם הפעם הראשונה שבה תועד בצפון-מזרח הודו צמח המשתייך לסוג Doronicum, הידוע באנגלית בשם Leopard’s bane, או בתרגום חופשי "רעל הנמר". עד כה, המינים המשתייכים לסוג זה בהודו תועדו רק בחלקם המערבי של הרי ההימלאיה.

לאחר איסוף הדגימות בשטח בחנו החוקרים את מבנה הצמח באמצעות מיקרוסקופ והשוו אותו לדגימות השמורות בעשביות ולספרות הבוטנית הקיימת. הצמח אמנם דומה לכמה מינים הגדלים בטיבט ובסין, אולם נמצאו בו מאפיינים ייחודיים המבדילים אותו מקרוביו.

בין היתר, החוקרים זיהו זרעונים זעירים ושעירים בשולי התפרחת וציצית עדינה הנושרת בקלות. הצמח נבדל גם בצורת החפים הירוקים העוטפים את התפרחת ובמבנה הגבעולים הנושאים את הפרחים. תיאורו המדעי פורסם בכתב העת המדעי Biologia בידי החוקרים ראהול קומאר וויקאס קומאר.

השם sanctum, שפירושו בלטינית "קדוש", נבחר בשל המקום שבו התגלה הצמח, סמוך למפלי המים צ'ומי גיאטסה, הנחשבים אתר בעל חשיבות רוחנית רבה עבור תושבי האזור.

אולם לצד ההתרגשות מהתגלית, החוקרים מצביעים גם על סיבה לדאגה. באתר נמצאו רק 10 עד 12 פרטים של המין החדש, ולכן עדיין אי אפשר לקבוע בביטחון את מצבו בטבע או את היקף תפוצתו. בשלב זה הוא הוגדר באופן זמני כ"חסר מידע", עד שייערכו סקרים נוספים.