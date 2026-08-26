עוד מכה להדר מוכתר: לא תקבל שריון במפלגה נוספת

מכה נוספת. הדר מוכתר ( תומר נויברג/פלאש90 )

הדר מוכתר מקבלת מכה נוספת. אחרי שנתניהו כיו"ר הליכוד מנע ממנה להתמודד בפריימריז של המפלגה (לא קיצר לה את תקופת האכשרה), כעת גם בעוצמה יהודית אומרים לה לא.

מוכתר שהריצה מפלגה לכנסת הקודמת בשם צעירים בוערים וקיבלה כמה אלפי קולות - מוכתר לא יכולה הייתה לרוץ לכנסת כי לא הגיעה לגיל 21, היא חיפשה את מקומה בליכוד. אלא שהיא התפקדה מאוחר מדי לליכוד ולא הייתה חברה מספיק זמן בשביל התמודדות. נתניהו מצדו לא קיצר לה את הפז"ם כמו שעשה לאחרים והיא נשארה בחוץ.

מעוצמה יהודית נמסר: "השר בן גביר עדכן את הדר מוכתר כי היא לא תהיה ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה, השר אמר למוכתר כי יש לו הערכה אליה וכי הוא צופה לה בעתיד שתגיע לתפקידים ציבוריים אך ממליץ לה בשלב זה ללמוד את עבודת הכנסת ולהגיע בעתיד מוכנה יותר".