סקר מנדטים: וינטר לא עובר ומוריד את הגוש

סקר מנדטים של ערוץ 13 בעריכת המדד של שמואל רוזנר עם בשורות רעות לעופר וינטר. למרות ההשקה הנוצצת מפלגתו - עמך ישראל לא עוברת את אחוז החסימה ומורידה את גוש הימין ל-48 מנדטים.

לפי הסקר: איזנקוט וישר הן המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. ביחד של בנט עם 13 צמודה לדמוקרטים עם 11. ישראל ביתנו עם 9, משלימים גוש של 57 מנדטים.

בימין: הליכוד של נתניהו עם 19 מנדטים, ש"ס ויהדות התורה עם 8 כל אחת, כמו גם עוצמה יהודית. הציונות הדתית עוברת בסקר הזה עם 5 מנדטים. ובסך הכל גוש ימין-חרדים של 48 מנדטים בלבד.

המפלגות הערביות מזקנות ל-15 מנדטים עם 10 לרשימה המשותפת של חד"ש-תע"ל-בל"ד ועוד 5 של רע"מ.