אנשי איזנקוט במתקפה על וינטר: גדול מובילי הקונספציה

השר לשעבר מתן כהנא ומתמודד מטעם מפלגת ישר תחת הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט יצא בדברים חריפים נגד עופר וינטר, ואף האשימו אותו בהיותו שותף אקטיבי למה שתיארו כמדיניות ההכלה של הממשלה.

לאחר שיו"ר מפלגת עמך ישראל, תא"ל במיל עופר וינטר, יצא כנגד דבריו של איזנקוט בהם הסביר כי לא יאפשר את מינויו לשר ביטחון בממשלה בראשותו, וינטר לא נשאר חייב ותקף בתגובה: ""ראיתי כבר את שיקול הדעת האסטרטגי שלך בהכלה, בהסדרה ובמינויים שהובלת- עם יאיר גולן, אהרון חליווה והרצי הלוי. אם זאת המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו- אני גאה שלא הייתי חלק מזה".

כעת, שותפיו של איזנקוט יוצאים להגנתו, מתן כהנא תקף בחזרה את וינטר וטען כך: "להזכירך, עופר וינטר: חצי שנה אחרי סיום תפקידו של איזנקוט, בזמן שאתה מזכיר לשר הביטחון, התקבלה התרעה שכסף שמועבר לעזה מגיע לזרוע הצבאית של חמאס והעברתו לא נמנעה.

להזכירך, המשכת לשרת בצה״ל עוד חמש שנים אחרי עזיבת איזנקוט. גם ב־7.10.23 היית חלק מהמערכת שאתה מכנה היום ״הקונספציה״."

בנוסף, תיאר מתן כהנא את וינטר לא רק כמי שהיה שותף למדיניות הממשלה דאז לטענתו, אלא מי שיהיה חלק אקטיבי ממדיניות ההכלה העתידית: "עוד תזכורת אחרונה, ראש הממשלה של השבעה באוקטובר - זה שאתה מבקש להיות שר הביטחון שלו, אחרי שאמרת שהוא ״חייב לעוף״ הוא מגדולי מובילי מדיניות ההכלה והקונספציה מול חמאס.

אז לאיזה עופר וינטר להאמין?".