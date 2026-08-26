כוכבת "דוסון קריק" חשפה: "אובחן אצלי גידול במוח"

השחקנית ביזי פיליפס (47), מוכרת מתפקידיה בסדרות הפולחן "דוסון קריק" ו"קוגר טאון", חשפה לראשונה היום (רביעי) בראיון למגזין PEOPLE כי עברה השנה דרמה רפואית מטלטלת: הסרת גידול ממאיר ממוחה.

הכל החל כשפיליפס החליטה, כמעט באופן מקרי וללא תסמינים מוקדמים, לבצע סריקת MRI מלאה. התוצאות הראו נגע באונה המצחית, שאובחן כאוליגודנדרוגליומה בדרגה 2 — גידול נדיר ואיטי בצמיחתו.

במרץ האחרון עברה פיליפס ניתוח מורכב שנמשך כחמש שעות במרכז הרפואי NYU Langone, במהלכו הוסר גוש בגודל 2.6 סנטימטרים. "הייתי היפראקטיבית וניסיתי פשוט לנשום", שחזרה את הרגע שבו בישרו לה הרופאים כי הגידול חייב לצאת.

הניתוח עבר בהצלחה, אך חודש לאחר מכן, בעת ביקור שגרתי אצל רופאת עור לקראת הזרקת בוטוקס, הבחינה הרופאה בזיהום באזור החתך. פיליפס הובהלה שוב לבית החולים ונותחה בדחיפות לניקוי זיהום סטפילוקוקוס ולהסרת סיכת מגולגולתה. "שנתיים אמרתי לחברות 'המוח שלי מרגיש שבור'. כעת, לאחר הסרת הגידול, המוח שלי כבר לא מרגיש שבור."

למרות הסיבוך, פיליפס התאוששה במהירות וחזרה לצילומי סדרתה החדשה "קופרטינו". כעת, כשאינה זקוקה לכימותרפיה ורק תישאר במעקב סדיר, היא מבקשת להעביר מסר מעצים לנשים: "אנחנו נוטות להקשיב לרופאים שאומרים 'אין מה לדאוג', אבל אם את מרגישה שמשהו לא בסדר — תסמכי על האינסטינקטים שלך. ידע הוא כוח".