ראש סוכנות הגרעין באיראן: "לא נאפשר פיקוח"

ראש הסוכנות הגרעינית האיראנית, מוחמד אלסאלמי, יצא כנגד האפשרות של פיקוח בינלאומי על תוכניות הגרעין הפנימיות של איראן, הסביר כי כל עוד איראן במצב מלחמתי לא ניתן לדון בנושא כלל ועוד תיאר את גופי הפיקוח כעושי דברם של ארה"ב וישראל.

"איראן עדיין במצב מלחמה, אתריה הגרעיניים לא אובטחו לבדיקות" טען אלסאמי, הוא המשיך והוסיף כי גם אחרי המלחמה, הדבר ידרוש התקפלות של סוכנות הגרעין הבינאלומית: "סאב"א חייבת לקבל את הנהלים שלנו לפיקוח, גם אחרי המלחמה, הפרוטוקולים חייבים להיקבע בתיאום עם איראן, לא תינתן הפעם יד חופשית".

בנוסף תקף את סוכנויות וגופי המעקב וטען: "טראמפ ממשיך לאיים בהפצצת אתרי גרעין איראניים, השתיקה של גופי המעקב מראה כי הם כלי משחק בידיהם של ארצות הברית וישראל".