מתחת לחגורה: וינטר בעקיצה קטלנית לגדי איזנקוט

הסערה הפוליטית סביב התאמתו של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר לתפקיד שר הביטחון עולה מדרגה. לאחר שהשר לשעבר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט פוסל את מינויו של וינטר לתפקיד הבכיר בטענה כי אינו בעל ניסיון בפיקוד האסטרטגי, יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' החדשה משיב מלחמה שערה.

בתגובה לדבריו של איזנקוט, תקף וינטר בחריפות את תפיסתו הביטחונית ואת החלטותיו בעבר: "ראיתי כבר את שיקול הדעת האסטרטגי שלך בהכלה, בהסדרה ובמינויים שהובלת – עם יאיר גולן, אהרון חליווה והרצי הלוי".

וינטר חתם את דבריו בעקיצה חריפה נגד תפיסת הפיקוד של הרמטכ"ל לשעבר: "אם זאת המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו – אני גאה שלא הייתי חלק מזה".