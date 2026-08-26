כוכב מופע הקולנוע של רוקי הלך לעולמו בגיל 80

טים קארי ( צילום: שטארסטוק )

השחקן, הזמר והמדבב הבריטי טים קארי הלך לעולמו בגיל 80, כך נודע היום (רביעי). קארי מת בביתו שבלוס אנג'לס, לאחר שבשנים האחרונות התמודד עם בעיות בריאותיות בעקבות שבץ מוחי שעבר בשנת 2012. סיבת מותו טרם פורסמה.

קארי נחשב לאחד השחקנים המזוהים ביותר עם דמויות יוצאות דופן, צבעוניות ולעיתים גם מאיימות. לאורך קריירה שנמשכה קרוב לשישה עשורים הוא הופיע בקולנוע, בטלוויזיה ובתיאטרון, עסק בדיבוב ופיתח במקביל גם קריירה מוזיקלית. התפקיד ששינה את חייו הרבה לפני שהפך לאחד השחקנים המזוהים ביותר עם דמויות מוזרות, צבעוניות ולעיתים גם מפחידות, קארי היה ילד ששר במקהלת הכנסייה. משם הוא המשיך ללימודי דרמה ואנגלית, עד שבסוף שנות ה-60 עשה את צעדיו הראשונים על הבמה במחזמר "שיער". התפקיד ששינה את חייו הגיע כמה שנים לאחר מכן, כשנכנס לנעליו של ד"ר פרנק נ. פורטר ב"מופע האימים של רוקי". הוא המשיך עם הדמות גם לגרסה הקולנועית, שהפכה עם השנים לסרט קאלט "מופע הקולנוע של רוקי" והפכה גם אותו לכוכב. במשך תקופה ארוכה הוא דווקא ניסה להתרחק מהתפקיד, בעיקר משום שהרגיש שהוא מאפיל על כל הדברים האחרים שעשה.

it ( צילום: יוטיוב )

מפניוויז ועד "שכחו אותי בבית"

והיו לא מעט כאלה. קארי עבר בחופשיות בין קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון, וכמעט בכל מקום הצליח ליצור דמות שאי אפשר להתעלם ממנה. הוא גילם את מוצרט על הבמה, הפך לליצן פניוויז המבעית ב"זה" והצחיק בתור מנהל המלון החשדן שרודף אחרי קווין ב"שכחו אותי בבית 2".

לאורך השנים הוא הופיע גם ב"אנני", "רמז מסתורי", "שלושת המוסקטרים", "המלאכיות של צ'רלי" ו"מת לצעוק 2", לצד שורה ארוכה של סרטים וסדרות.

הרבה מעבר למשחק

אבל קארי לא הסתפק רק במשחק. הוא הוציא שלושה אלבומים, יצא להופעות, השתתף בהפקה החיה של "החומה" בברלין ודיבב עשרות דמויות בסרטים ובסדרות. הקול המזוהה שלו אף זיכה אותו בפרס אמי.

בשנת 2012 חייו השתנו פעם נוספת, לאחר שעבר שבץ מוחי קשה ונאלץ מאז להתנייד בכיסא גלגלים. למרות המגבלות הוא המשיך לעבוד, בעיקר בדיבוב, והגיע למפגשים עם המעריצים שלא הפסיקו ללוות אותו. בשנת 2024 הוא גם חזר למסך בסרט האימה "Stream", באחת מהופעותיו האחרונות.