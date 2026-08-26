ביס מושלם: טורטיות צרובות במילוי בשר מפורק

מחפשים ארוחת צהריים בשרית שהיא קצת מעבר למנות הרגילות? הטורטיות האלה משלבות בשר רך שמתפרק בקלות, בצל מקורמל ופלפלים קלויים - והכול עטוף בטורטייה שנצרבת עד שהיא זהובה וקריספית.
מצרכים - ל-6 טורטיות
לבשר:
- 700 גרם בשר כתף או צלי בקר
- 2 כפות שמן זית
- 3 שיני שום, קצוצות
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית פפריקה מעושנת
- חצי כפית כמון
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- כף סילאן
- כוס וחצי מים או ציר בקר
לתערובת הירקות:
- 2 בצלים גדולים, פרוסים לרצועות
- 2 פלפלים אדומים, חתוכים לרצועות
- כף שמן זית
- כפית סילאן
- מעט מלח ופלפל שחור
להרכבה:
- 6 טורטיות בינוניות
- מעט שמן לצריבה
אופן ההכנה
- מחממים שמן בסיר רחב וצורבים את נתח הבשר מכל הצדדים, עד שהוא מקבל צבע שחום ויפה.
- מוסיפים את השום, הפפריקה המתוקה, הפפריקה המעושנת, הכמון, המלח והפלפל ומערבבים בזהירות במשך כדקה.
- מוסיפים את הסילאן והמים או ציר הבקר. מביאים לרתיחה, מכסים ומבשלים על אש נמוכה במשך כשעתיים וחצי עד שלוש שעות, עד שהבשר רך ומתפרק בקלות. ניתן גם לבשל בתנור שחומם מראש ל-160 מעלות במשך כשלוש שעות.
- מוציאים את הבשר מהסיר, מפרקים אותו בעזרת שני מזלגות ומחזירים אותו אל נוזלי הבישול. מערבבים ומבשלים ללא מכסה עוד כמה דקות, עד שהנוזלים מצטמצמים והבשר נשאר עסיסי אך לא רטוב מדי.
- בינתיים מחממים שמן במחבת ומטגנים את הבצל והפלפלים במשך 10-12 דקות. מוסיפים כפית סילאן, מלח ופלפל וממשיכים לטגן עד שהירקות רכים ומקורמלים.
- מניחים במרכז כל טורטייה מעט מהבשר המפורק ומתערובת הירקות. מקפלים פנימה את הצדדים ומגלגלים לרולדה הדוקה.
- מחממים מחבת עם מעט שמן ומניחים עליה את הטורטיות כשהתפר פונה כלפי מטה. צורבים במשך 2-3 דקות מכל צד, עד שהן זהובות וקריספיות.