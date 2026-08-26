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פגעה בילדים: מטא תשלם סכום ענק בתביעה חסרת תקדים

בית המשפט הטיל אחריות ישירה על חברת האם של רשתות פייסבוק, אינסטגרם ועוד בפגיעה בקטינים ובבריאותם הנפשית, ותשלם סכום עצום כפיצוי

18:11
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מארק צוקרברג, מנכ"ל מטא ((Frederic Legrand - COMEO/ shutterstock :צילום) )

חברת מטא סופגת מכה קשה בבית המשפט האמריקאי, כחלק מתביעה פדרלית של 29 מדינות בארה"ב, בנוסף לארגונים וישויות נוספות, נטען כי חברות הבת של מטא: פייסבוק ואינסטגרם תוכננו באופן שמעודד התמכרות של נוער וילדים ופוגע בחוסנם הנפשי, בית המשפט קבע במסגרת הסדר בין הצדדים פיצוי ענק של מעל ל-17 מיליארד דולר.

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