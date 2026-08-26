חברת מטא סופגת מכה קשה בבית המשפט האמריקאי, כחלק מתביעה פדרלית של 29 מדינות בארה"ב, בנוסף לארגונים וישויות נוספות, נטען כי חברות הבת של מטא: פייסבוק ואינסטגרם תוכננו באופן שמעודד התמכרות של נוער וילדים ופוגע בחוסנם הנפשי, בית המשפט קבע במסגרת הסדר בין הצדדים פיצוי ענק של מעל ל-17 מיליארד דולר.
חדשות בעולם
פגעה בילדים: מטא תשלם סכום ענק בתביעה חסרת תקדים
בית המשפט הטיל אחריות ישירה על חברת האם של רשתות פייסבוק, אינסטגרם ועוד בפגיעה בקטינים ובבריאותם הנפשית, ותשלם סכום עצום כפיצוי
יאיר אמר18:11
סרוגים premium
המהדורה המובחרת!
הטבת השקה מיוחדת:
במקום ₪39 בחודש עכשיו ב ₪0