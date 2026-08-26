פגעה בילדים: מטא תשלם סכום ענק בתביעה חסרת תקדים

מארק צוקרברג, מנכ"ל מטא ( (Frederic Legrand - COMEO/ shutterstock :צילום) )

חברת מטא סופגת מכה קשה בבית המשפט האמריקאי, כחלק מתביעה פדרלית של 29 מדינות בארה"ב, בנוסף לארגונים וישויות נוספות, נטען כי חברות הבת של מטא: פייסבוק ואינסטגרם תוכננו באופן שמעודד התמכרות של נוער וילדים ופוגע בחוסנם הנפשי, בית המשפט קבע במסגרת הסדר בין הצדדים פיצוי ענק של מעל ל-17 מיליארד דולר.