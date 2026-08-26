מפחד מאחוז החסימה? ארדן מנסה לחבור לגנץ

ארדן ואדלשטיין ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

הסקרים שמנבאים אפס מנדטים עושים את שלהם. מפלגת האחדות של ארדן ואדלשטיין פרסמה הודעה לפיה היא מקיימת מגעים כחול לבן של בני גנץ.

"התקיימה הבוקר פגישה חיובית בין יו"ר 'האחדות', גלעד ארדן, ליו"ר 'כחול לבן', בני גנץ. כפי שאמר ארדן בימים האחרונים, הוא פועל ביתר שאת לטובת איחודים בגוש האחדות. פגישה נוספת בין הצדדים תתקיים בימים הקרובים".

לפני שלושה חודשים - לא על הפרק ( מתוך רשת X )

נזכיר כי רק לפני שלושה חודשים פסל ארדן אפשרות לחבירה לכחול לבן: "בניגוד לפרסומים מטעים שהופצו הערב - אני בוחן הקמת מפלגת ימין. חבירה לכחול לבן לא הייתה ואיננה על הפרק, ולא היו שום מגעים מטעמי בנושא. כאשר סוקרים חבירות מדומיינות וחסרות בסיס, מקבלים תוצאות מגוחכות".

לבני גנץ יש אפס מנדטים בסקרים (כ-0.5%) אבל יש לו 8 מנדטים של מימון מפלגות ששווים כ-8 מיליון שקל בקמפיין. ארדן ואדלשטיין מגיעים עם הרבה תיאבון למקומות, אבל לא מצליחים כרגע להמריא בסקרים, כשבשיאם הגיעו ל-4 מנדטים.

כעת כשווינטר נכנס לעסק, על המשבצת שלהם, נראה כי הם צפויים לצלול ולכן החבירה הזו לגנץ.