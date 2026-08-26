חודשיים לבחירות: נתניהו בעוד מינוי קריטי בליכוד

מפלגת הליכוד ממשיכה להשלים את ההיערכות למערכת הבחירות. ראש הממשלה ויו״ר הליכוד, בנימין נתניהו, החליט למנות את נטע מולכו לתפקיד דוברת קמפיין הליכוד.

מולכו (27), בוגרת מערך דובר צה״ל, מביאה עמה ניסיון עשיר מזירת ההסברה והזירה הפרלמנטרית. בשבע השנים האחרונות תפקדה כראש המטה והדוברת של יו״ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, וליותה מקרוב את הפעילות הפוליטית והחקיקתית השוטפת.

עבור מולכו לא מדובר בהתנסות ראשונה במטה הבחירות של המפלגה: בעבר כבר לקחה חלק פעיל בקמפיינים של הליכוד במערכות הבחירות בשנים 2020 ו-2022. כעת היא תיקח על עצמה את הובלת מערך הדוברות של הקמפיין.