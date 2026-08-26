הקינוח המושלם לקיץ: כוסות קרם לימון וביסקוויטים

קינוח כוסות ( צילום: AI )

מחפשים קינוח קליל ומרענן שאפשר להכין בלי להדליק את התנור? כוסות קרם הלימון האלה משלבות קרם עשיר ואוורירי עם פירורי ביסקוויטים פריכים. הן פשוטות להכנה, נראות נהדר על השולחן ומתאימות במיוחד לימים חמים.