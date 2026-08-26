הקינוח המושלם לקיץ: כוסות קרם לימון וביסקוויטים

מחפשים קינוח קליל ומרענן שאפשר להכין בלי להדליק את התנור? כוסות קרם הלימון האלה משלבות קרם עשיר ואוורירי עם פירורי ביסקוויטים פריכים. הן פשוטות להכנה, נראות נהדר על השולחן ומתאימות במיוחד לימים חמים.
מצרכים - לכ-6 כוסות
לשכבת הביסקוויטים:
- 150 גרם ביסקוויטים
- 2 כפות חמאה מומסת
לקרם הלימון:
- 250 גרם גבינת מסקרפונה או גבינת שמנת
- 250 מ"ל שמנת מתוקה
- שליש כוס אבקת סוכר
- כפית תמצית וניל
- גרידה מלימון אחד
- 3 כפות מיץ לימון טרי
לקישוט:
- מעט גרידת לימון
- פירורי ביסקוויטים
- פירות יער או תותים - לא חובה
אופן ההכנה
- מפוררים את הביסקוויטים לפירורים דקים ומערבבים עם החמאה המומסת.
- מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת הסוכר עד שמתקבלת קצפת יציבה.
- בקערה נפרדת מערבבים את גבינת המסקרפונה עם תמצית הווניל, גרידת הלימון ומיץ הלימון עד לקבלת תערובת חלקה.
- מקפלים בעדינות את הקצפת לתערובת הגבינה, עד שמתקבל קרם אחיד ואוורירי.
- מניחים בתחתית כל כוס שכבה של פירורי ביסקוויטים, מוסיפים מעליה מקרם הלימון וחוזרים על השכבות.
- מעבירים למקרר למשך שעתיים לפחות, עד שהקינוח מתייצב.
- לפני ההגשה מקשטים בגרידת לימון, בפירורי ביסקוויטים או בפירות טריים.