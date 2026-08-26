לקראת מפץ בימין? "יכול לקרות תוך 24 שעות"

( חיים גולדברג, מרים אלסטר, יונתן זינדל / פלאש90 )

מערכת הבחירות ממשיכה לספק הצהרות מעניינות במפת החיבורים של הימין. יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, התייחס בראיון לרדיו גלי צה"ל לאפשרות של ריצה משותפת של מפלגות המחנה הלאומי והביע אופטימיות לגבי היתכנות המהלך.

בדבריו עמד פייגלין על השינוי שהוא מזהה בשיח הפוליטי בשנה האחרונה. "אחרי שנה אני רואה שיש התחלה של רצון טוב, רואים זאת בנאומי נתניהו", טען פייגלין בשידור. .

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בהמשך דבריו קרא פייגלין למצות את המגעים במהירות כדי למנוע אובדן קולות בימין, והדגיש כי המכשולים אינם בלתי עבירים: "אפשר להתאחד תוך 24 שעות אם רוצים".

קריאתו של פייגלין מצטרפת לגל המגעים והתזוזות בימין לקראת סגירת הרשימות, ברקע החשש מפיצול קולות במחנה והרצון לייצר בלוק ימני וערכי רחב