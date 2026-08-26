הסוקר הבכיר חושף: הם לא יעברו את אחוז החסימה

ד"ר מנחם לזר, מוותיקי הסוקרים בישראל, משרטט את תמונת המצב הפוליטית העדכנית ומנתח את הלך הרוח בקרב מצביעי הימין והציונות הדתית.

בדברים שאמר לאבישי גרינצייג בתוכנית "אנחנו הרוב", התייחס ד"ר לזר לגל המפלגות החדשות ולסיכוייהן להיכנס לכנסת: "אף אחת מהמפלגות החדשות לא עוברת את אחוז החסימה, נכון לנקודת הזמן שלפני הכרזתו של וינטר. כל מפלגה שמקבלת בסקרים 4–5 מנדטים אינה יכולה לנוח על זרי הדפנה".

בדבריו עמד ד"ר לזר על המצוקה הפוליטית בקרב הציבור הסרוג בשנים האחרונות. "חלק מהציבור הדתי־לאומי מרגיש יתום פוליטי מאז 2022, כי אין לו עוד מפלגה שמייצגת את המיינסטרים בציבור הדתי־לאומי", הסביר.