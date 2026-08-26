ראש מועצת השלום מתחייב: "כל הנשק בעזה יפורק"

ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום לרצועת עזה, נשא דברים בפני עצרת האומות המאוחדות והתחייב כי כל הנשק מכל סוג ברצועת עזה יפורק, מלדנוב התחייב כי "לא יהיו שטחים אפורים"

מלנדוב אמר את הדברים בהצהרה רשמית מטעמו ומטעם מועצת השלום לכנס האו"ם, והתחייב כי התוכנית לשיקום עזה וסיום המלחמה תספק "מסלול של ביטחון לישראל" כמו שלא היה בעבר.

הוא הסביר בדבריו: "לראשונה, חמאס והזרועות החמושות בגאזה הסכימו למסור את נשקם ולהעביר את הסמכות המלאה לניהול אזרחי וביטחוני, למינהל מעבר שהוכר על ידי האו"ם וארה"ב. כעת יש לנו הזדמנות לשפר באופן דרמטי את החיים בדרך בר-קיימא עבור הפלסטינים בעזה; לספק ביטחון עמיד לבני ישראל, ולהתקדם מעימות שהוציא את האזור מחוץ לאיזון לסביבה שמציעה שלום, שגשוג והזדמנויות כלכליות לכל המזרח התיכון".

בקשר לפירוק הנשק ברצועה הודיע והתחייב: "מפת הדרכים מכסה את פירוק כל קטגוריה של נשק בעזה. אין אזור אפור ואין קטגוריה שנותרה מחוץ, כל נסיגה תתרחש בעקבות פירוק מאומת ותתבצע בשלבים. היא ממוספרת ומקבילה. כל שלב מבוסס על השלמה מוצלחת של השלב שלפניו.".

בקשר לאמונו בחמאס ענה מלדנוב: "ההתקדמות מבוססת על ביצועים, לא על לוח זמנים. הגישה שלנו במהלך היישום תהיה לסמוך על שום דבר ולאמת הכול".

בקשר לתנאים ההכרחיים למהלך הסביר כך: "ש שלושה דברים שחייבים להתקיים כדי שנוכל להתקדם בתהליך - כוח הייצוב הבינלאומי חייב להכנס לעזה, ההתחייבויות הישראליות שניתנו במסגרת ההסכם שנחתם בשרם א-שייח' וחמאס חייב לעמוד בהתחייבויות מצידו"