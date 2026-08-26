בטיסה פרטית ובחשאיות: הארי ומייגן חזרו לבריטניה

הארי ומייגן ( Lorna Roberts / Shutterstock.com )

שש שנים אחרי שעזבו את בריטניה ועברו להתגורר בארצות הברית, הנסיך הארי ומייגן מרקל נחתו היום (רביעי) בממלכה יחד עם שני ילדיהם, הנסיך ארצ'י בן ה-7 והנסיכה ליליבת בת ה-5.

הגעתם מגיעה ימים ספורים לאחר שפורסם כי בני הזוג החליטו לחזור ולהתגורר בבריטניה לתקופה ממושכת. כעת, התוכנית שעליה דיווחנו בשבוע שעבר כבר יצאה לדרך – והמשפחה נחתה בשדה התעופה בברמינגהאם בטיסה פרטית שהמריאה מקליפורניה. ניסו להתרחק מהמצלמות במקום לנחות באחד מנמלי התעופה המרכזיים באזור לונדון, הארי ומייגן בחרו להגיע לברמינגהאם. על פי הדיווחים, הבחירה אפשרה להם להתרחק מהתקשורת ומהצלמים וגם לקצר את הדרך לאזור הקוטסוולדס, שבו הם צפויים להתגורר. עם נחיתתם המתינו להם במקום כלי רכב ואבטחה פרטית, והמשפחה עזבה את שדה התעופה מבלי להיחשף לעיני הציבור. בתגובה לדיווחים מסר דובר מטעם בני הזוג: "זה לא משהו שנגיב עליו". הארי ומייגן צפויים להתגורר בבית פרטי שאינו שייך למשפחת המלוכה, מחוץ ללונדון. שני ילדיהם כבר התקבלו למוסדות לימוד בבריטניה וצפויים להתחיל את שנת הלימודים החדשה בחודש ספטמבר.

הארי ומייגן, ארכיון (צילום: RobynCharnley / Shutterstock.com) ( RobynCharnley / Shutterstock.com )

החזרה לא בהכרח קבועה

למרות המעבר, בני הזוג לא נפרדים לחלוטין מחייהם בארצות הברית. הם צפויים לשמור על ביתם במונטסיטו שבקליפורניה, ועל פי חלק מהדיווחים, שהותם בבריטניה עשויה להימשך בין שישה חודשים לשנה בלבד.

גם הפעם הארי ומייגן לא יחזרו למלא תפקידים רשמיים בשם בית המלוכה. הם ישמרו על תאריהם כדוכס והדוכסית מסאסקס, אך ימשיכו להתנהל כבני מלוכה שאינם עובדים.

המיקום החדש צפוי לקרב אותם למלך צ'ארלס, המתגורר חלק מהזמן באחוזת הייגרוב הסמוכה. המלך עודכן על תוכניות המעבר לפני פרסומן, ועל פי הדיווחים הוא שמח על האפשרות לבלות זמן רב יותר עם בנו ועם נכדיו.

היחסים בין הארי לאביו אמנם מראים סימנים של התקרבות, אך הקרע בינו לבין אחיו, הנסיך וויליאם, עדיין רחוק מלהיפתר. כך או כך, אחרי שנים של ריחוק, ראיונות וכותרות מסביב לעולם – משפחת סאסקס מתחילה כעת פרק חדש על אדמת בריטניה.