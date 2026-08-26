למשך 3 שעות: אירוע גשם עוצמתי, ברד ורעמים. כל הפרטים

גשם ( שאטרסטוק )

החורף מגיע בעיצומו של הקיץ: השירות המטאורולוגי פרסם עדכון מיוחד ומזהיר מפני אירוע גשם משמעותי וחריג ביותר לתקופה זו של השנה, שצפוי להתחיל במוצאי שבת הקרובה ולהתעצם אל תוך הלילה ובוקר יום ראשון.

על פי התחזית המעודכנת, במוצאי שבת יחול שינוי חד במזג האוויר. בלילה שבין שבת לראשון צפויה לפקוד את אזורנו מערכת גשם בפריסה רחבה, שתרכז את עיקר עוצמתה באזורי החוף הצפוני, השרון, גוש דן והשפלה. שיא המערכת צפוי לפנות בוקר ביום ראשון. בשירות המטאורולוגי מעריכים כי באזור החוף עשויים לרדת בין 20 ל-30 מ"מ של גשם בפרק זמן קצר במיוחד של שעה עד שלוש שעות בלבד. הממטרים צפויים להיות מלווים בסופות רעמים, ברקים ואף ברד. בשל העוצמה והכמויות הדו-ספרתיות בזמן קצר, קיים חשש ממשי להצפות עירוניות ולשיבושים קשים בערי החוף, כולל במטרופולין גוש דן וערי השפלה.

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מומחי השירות המטאורולוגי מדגישים כי מדובר באירוע חסר תקדים לתקופה זו, המהווה חוליה נוספת בשרשרת אירועי מזג האוויר החריגים שפוקדים את האזור והעולם כולו כתוצאה מתופעת 'סופר אל ניניו'. השירות המטאורולוגי ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ויוציא עדכונים נוספים בהתאם.