הדסה בן ארי בווידוי: "אני לא מתגעגעת"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות בהרהורים אישיים וחשופים על תחושותיה מול העומס והשגרה היומיומית.

תחת הכותרת "רגע של כנות", כתבה בן ארי: "אני לא מתגעגעת לשגרה, למרות שהיא החברה הכי טובה שלי. אני לא מתגעגעת ללו"ז צפוף, למרות שאני תמיד מייצרת אותו. לא מתגעגעת לכבישים, למרות שמעדיפה לנסוע לבד מאשר עם חבורת מתבגרים ששרים ורבים על הפלייליסט".

בן ארי המשיכה ותיארה את התחושות המורכבות שליוו אותה מול תכנון העתיד הקרוב והשאיפה המתרחקת לשקט נפשי: "אין לי מושג מה אני עושה בשנה הבאה, למרות שהיא בהחלט יודעת מה אני אעשה. אם הייתי יכולה לבחור, הייתי נכנסת לאיזו מערה ומתפללת בשקט איזה חודש".

את הדברים חתמה בן ארי בהשלמה מפוקחת: "מזל שהחיים בוחרים בשבילנו".