 גאוני: הפתרון המדהים של אירופה לגל החום 

מה זה שם על הצוואר? ( אריאל שרפר )

זה אזניות אלחוטיות? זה חוסם רעשים או מגביר טווחי שמיעה? לא! זו ההמצאה ששוברת שיאי מכירות באירופה וברחבי העולם בשל גל חום קיצוני בחודשים האחרונים, ולאחרונה גם עשתה עלייה לארץ: מאוורר-צוואר!

שריפות באירופה בעקבות גל החום החריג ( צילום מסך )

דבר מוזר על הצוואר

זו עובדה ידועה שאירופה אינה מאמינה במזגנים. לשיטת רוב האירופאים המזגן אינו יעיל בחורף, ולא משתלם בקיץ. אבל מאז 2024, שנחשבת לשנה החמה ביותר מתחילת שנות ה-2000, הרבה אירופאים נכנעו ללחץ האוויר החם והבלתי נסבל והחלו לרכוש מזגנים בסיטונאות.

על פי דיווחים בתקשורת העולמית יותר מ-30,000 בני אדם מתו מחום באירופה בעונת הקיץ הנוכחית, וגלי חום קיצוניים נרשמו בעיקר בספרד וצרפת, ובשל כך ברור למה המאוורר המוזר הפך פריט חובה על כל צוואר. הפטנט החדש שסוחף את היבשת החמה בעונת הקיץ, מאפשר להתאוורר בכל מקום בלי החזקת המכשיר בידיים, ובשילוב של תרסיס מים על הפנים הוא יעיל כמעט כמו מזגן נייד.

מאוורר של פעם ( שאטרסטוק )

הישראלים מאמצים בחום

אם בעבר הטסים לאירופה מישראל, היו מצטיידים בנוסף לכובע מצחייה להסתרת הכיפה וחולצות ללא דגל ישראל גם במתאם לשקע החשמל כדי שהגברים יוכלו להתגלח והנשים יוכלו להשתמש בפן, היום המוצר המבוקש בחנויות מקוונות לדברים שלא באמת צריכים ועדיין קונים הוא מאוורר-צוואר. כמובן, שכמו כל מוצר חדשני והמוני יש הרבה סוגים של אותו הדבר, אבל הרוכשים מופתעים לגלות שפריט בסיסי עולה כ-7 דולרים בלבד(פחות משלושים שקלים) וזה בהחלט מחיר סביר למזגן נייד.

אז בחופשה הבאה באירופה או באזורים חמים אחרים בעולם, כדאי להוסיף לרשימת הקניות מאוורר-צוואר ולא להרגיש "על הפנים" בגלל גל החום שסופו לא נחזה באופק.