לכבוד יום הכלב הבינלאומי: עשרה דברים שאולי לא ידעתם

כלבים ( צילום: שטארסטוק )

הם מחכים לנו ליד הדלת, מזהים כשאנחנו עצובים ושמחים בכל פעם שאנחנו חוזרים הביתה - גם אם יצאנו רק לכמה דקות. היום (רביעי), 26 באוגוסט, מציינים ברחבי העולם את יום הכלב הבינלאומי, וזו הזדמנות מצוינת לגלות כמה דברים מפתיעים על החברים הכי טובים שלנו.

1. הכול התחיל בזכות כלבה אחת שאומצה יום הכלב הבינלאומי נוסד בשנת 2004 על ידי קולין פייג', פעילה למען בעלי חיים. היא בחרה ב-26 באוגוסט משום שזה היום שבו משפחתה אימצה את הכלבה הראשונה שלה ממקלט, כשהייתה בת עשר. מטרת היום היא לעודד אימוץ ולהעלות את המודעות לכלבים נטושים. 2. הם היו כאן עוד לפני החקלאות הכלבים נחשבים ככל הנראה לבעלי החיים הראשונים שבויתו על ידי האדם. הקשר בינינו התחיל לפני אלפי שנים, כשבני האדם עדיין חיו כציידים-לקטים. למעשה, הכלבים היו לצידנו עוד לפני שהתחלנו לגדל חיטה, פרות וכבשים.

כלב ( צילום: שטארסטוק )

3. חוש הריח שלהם עוצמתי במיוחד

לבני האדם יש כ-6 מיליון קולטני ריח, בעוד שאצל כלבים המספר עשוי להגיע לכ-300 מיליון. עבורם, הריח הוא אחת הדרכים המרכזיות להבין את העולם שסביבם. בזכות היכולת הזו, כלבים מאומנים יכולים לאתר נעדרים, חומרי נפץ ואפילו שינויים מסוימים בגוף האדם.

4. הם מבינים אותנו כבר כשהם גורים

מחקרים מצאו שאפילו גורים בני שמונה שבועות מסוגלים להבין תנועת הצבעה ולעקוב אחריה. הם יודעים לקרוא מחוות אנושיות גם בלי שעברו אימונים ממושכים. נראה שלפחות חלק מהיכולת המיוחדת שלהם להבין אותנו מגיעה כבר מלידה.

5. הם לא רואים בשחור ולבן

בניגוד לאמונה הרווחת, כלבים אינם רואים את העולם רק בגוונים של אפור. הם מסוגלים לזהות בעיקר גוונים של כחול וצהוב, אך מתקשים להבחין בין אדום לירוק. לכן צעצוע כחול עשוי לבלוט עבורם יותר מצעצוע אדום שמונח על הדשא.

כלבים ( צילום: שטארסטוק )

6. גם כלבים חולמים

בדומה לבני אדם, גם כלבים עוברים במהלך השינה שלב שבו מתרחשים חלומות. תנועות הרגליים, הקולות הקטנים ותזוזות העיניים עשויים להופיע בזמן שהם חולמים. חוקרים מעריכים שהחלומות שלהם קשורים לחוויות שעברו במהלך היום.

7. כשכוש בזנב לא תמיד מעיד על שמחה

קל לחשוב שכל כלב שמכשכש בזנב שמח לראות אותנו, אבל זה לא תמיד נכון. כשכוש יכול לבטא גם התרגשות, דריכות, מתח או חשש. כדי להבין מה הכלב מרגיש, צריך להתבונן גם במהירות התנועה, באוזניים ובתנוחת הגוף שלו.

כלבים ( צילום: שטארסטוק )

8. הם שומעים דברים שאנחנו לא מסוגלים לשמוע

כלבים מסוגלים לקלוט צלילים בתדרים גבוהים בהרבה מאלה שבני אדם יכולים לשמוע. לכן הם עשויים להגיב לרעש או להגעתו של אדם עוד לפני שאנחנו מבחינים בהם. הרגישות הזו גם מסבירה מדוע זיקוקים, שואב אבק ורעשים חזקים עלולים להלחיץ אותם במיוחד.

9. גורים נולדים עיוורים וחירשים

למרות החושים המרשימים שהם מפתחים בהמשך, גורים מגיעים לעולם כשהעיניים ותעלות האוזניים שלהם סגורות. בשבועות הראשונים הם מסתמכים בעיקר על חוש הריח, המגע והחום של אמם. רק בהדרגה הם מתחילים לראות ולשמוע את הסביבה.

10. נלחמים עם חיילי צה"ל

בישראל, כלבי יחידת עוקץ לוקחים חלק בפעילות המבצעית לצד הלוחמים. הם נכנסים למבנים ולשטחים מסוכנים, מאתרים מחבלים, מטענים ואמצעי לחימה ומסייעים להגן על חיי החיילים. במהלך מלחמת חרבות ברזל נהרגו עשרות מכלבי היחידה בעת פעילותם.