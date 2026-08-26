איזנקוט מבהיר: "הוא לא יהיה שר הבטחון אצלי"

הקמת מפלגתו החדשה של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר ממשיכה לעורר תגובות במערכת הפוליטית. בראיון שהעניק השר לשעבר והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, למוריה אסרף ואייל ברקוביץ', הוא התייחס לאפשרות שישלב את וינטר בתפקיד בכיר בממשלה עתידית והציג עמדה מסויגת.

בתשובה לשאלה האם קיים סיכוי שוינטר יכהן כשר הביטחון בממשלה בראשותו, השיב איזנקוט בשלילה. "לא", אמר איזנקוט, והסביר את נימוקיו: "אני חושב שעופר וינטר הוא מפקד שדה טוב, אך הוא לא היה בפיקוד המערכתי-אסטרטגי של הצבא ולא כיהן בתפקידים בכירים".

הדברים מגיעים ברקע השיח הציבורי סביב הצטרפותו של וינטר לזירה הפוליטית וההערכות לגבי התפקידים שיוכל למלא במערכת הביטחונית והמדינית בעתיד.