המשטרה אוסרת על כניסה להר הבית עם פשמינה

המשטרה החלה לאכוף איסור חדש בהר הבית - פשמינה. מדובר על צעיף רחב שבשל גודלו הוא חייב בציציות. יש לציין כי הוא לא נראה כטלית, בגלל הצבעים והצורה.

הבוקר הודיעה המשטרה למאבטחים בשער שלא לאפשר יותר כניסת יהודים להר הבית עם פשמינות, למרות שהדבר היה מקובל בעבר. לפני כשנתיים אסרה המשטרה עלייה עם פשמינות, ובי"ז בתמוז השנה, חזרה בה והתירה.

אלא שהיום, חזרה בה המשטרה מההיתר והודיעה לעולים ולמאבטחים שהחל מהיום, תאכוף מחדש את איסור העליה להר הבית עם פשמינה. שני יהודים שלו עם הבגד באישור, הוצאו ממתחם ההר.

נציין כי בשבוע שעבר דווח על איסור ההתקרבות לרחבה העליונה, ועל איסור נוסף לעלות בשביל הצפוני ברוב העליות, זאת בטענה שאין למשטרה מספיק כוח אדם לאבטח את היהודים בו זמנית גם בשביל הצפוני, וגם במסלול שלידו.