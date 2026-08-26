סרוגים
חדשות בעולם

טראמפ חושף פרטים חדשים על מוג'תבא: "לא בטוח שהוא מת"

הנשיא טראמפ חשף בראיון לתקשורת המקומית בארצות הברית פרטים חדשים על מצבו הבריאותי של יורשו של חמינאי, מדוע הוא לא בטוח אם הוא חי או מת, ואת המשחק הכפול של משמרות המהפכה

16:15
תגובות
מוג'תבא חמינאי (ללא)

הנשיא טראמפ התראיין לפני זמן קצר לתוכנית החדשות של השדרן השמרני גלן בק, וחשף פרטים חדשים על מצבו הבריאותי של מוג'תבא חמינאי והפציעות שספג בתקיפות בליל המלחמה הראשון, וכמה קשה לדעת אם הוא באמת חי או מת.

"אני לא חושב שהוא מת, הוא נפצע באופן נורא קשה. בצד שמאל של הגוף שלו, הרגל, הזרוע, נפגע קשה מאוד, אבל אני לא חושב שהוא מת". הסביר הנשיא.

"אם הוא מת הם עושים מופע מושקע, הם כל הזמן אומרים שהם צריכים ללכת לדבר איתו, לקבל ממנו אישורים, כל הזמן כדי לקבל אישור אחרון כביכול, מה לעשות כשעושים עסקאות עם אנשים האלה, זה לא התהליך הכי הגון, הם לא אנשים הגונים".

בנוסף חשף טראמפ כי הלחימה עם איראן אכן נמשכת לטענתו רק בסדר גודל קטן ורחוק מהעין הציבורית: "רק אתמול בלילה השמדנו 22 סירות, הצי שלנו מתפקד באופן לא ייאומן, המצור עובד. אנחנו בדרך לניצחון גדול, נראה ניצחון גדול בקרוב מאוד".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו