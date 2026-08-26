טראמפ חושף פרטים חדשים על מוג'תבא: "לא בטוח שהוא מת"

הנשיא טראמפ התראיין לפני זמן קצר לתוכנית החדשות של השדרן השמרני גלן בק, וחשף פרטים חדשים על מצבו הבריאותי של מוג'תבא חמינאי והפציעות שספג בתקיפות בליל המלחמה הראשון, וכמה קשה לדעת אם הוא באמת חי או מת.

"אני לא חושב שהוא מת, הוא נפצע באופן נורא קשה. בצד שמאל של הגוף שלו, הרגל, הזרוע, נפגע קשה מאוד, אבל אני לא חושב שהוא מת". הסביר הנשיא.

"אם הוא מת הם עושים מופע מושקע, הם כל הזמן אומרים שהם צריכים ללכת לדבר איתו, לקבל ממנו אישורים, כל הזמן כדי לקבל אישור אחרון כביכול, מה לעשות כשעושים עסקאות עם אנשים האלה, זה לא התהליך הכי הגון, הם לא אנשים הגונים".

בנוסף חשף טראמפ כי הלחימה עם איראן אכן נמשכת לטענתו רק בסדר גודל קטן ורחוק מהעין הציבורית: "רק אתמול בלילה השמדנו 22 סירות, הצי שלנו מתפקד באופן לא ייאומן, המצור עובד. אנחנו בדרך לניצחון גדול, נראה ניצחון גדול בקרוב מאוד".