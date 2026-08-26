סקר מנדטים: וינטר על 6 מנדטים; סמוטריץ' לא עובר

סקר מנדטים ראשון אחרי ההכרזה של עופר וינטר והשקת מפלגת 'עמך ישראל' מגלה כי הוא שווה 6 מנדטים, שבאים על חשבונה של מפלגת הציונות הדתית שיורדת אל מתחת לאחוז החסימה.

הסקר שנערך על ידי מכון לזר עבור אתר וואלה מגלה כי ישר של איזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, 4 מנדטים מעל הליכוד של נתניהו.

ביחד של בנט עם 15 מנדטים, הדמוקרטים עם 10 מנדטים וישראל ביתנו עם 9, משלמים גוש שמאל של 59 מנדטים. גבוה יחסית לסקרים אחרים.

בימין, הליכוד כאמור עם 21 מנדטים, עוצמה יהודית עם 8, מעל ש"ס עם נתון מאכזב של 7 ויהדות התורה עם 7, בתוספת ה-6 של וינטר ובסך הכל 49 מנדטים.

המפלגות הערביות על 12 מנדטים (7 - חד"ש-תע"ל-בל"ד) ו-5 לרע"ם.