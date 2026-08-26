אחרי הסערה: מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' בהודעה משותפת

מנסור עבאס | ( (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) )

יו"ר רע"מ מנסור עבאס, וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', מסרו כעת (רביעי) הודעה משותפת לציבור.

בהודעה נמסר כי "בהמשך לשיחות שהתנהלו לאחרונה בין יו״ר רע״מ מנסור עבאס וחכ״ל יואב סגלוביץ בנושא צירוף יואב סגלוביץ לרשימת רע״מ בבחירות הקרובות, שני המנהיגים נפגשו גם היום ודנו בפרטי הנושא ובחשיבות המהלך לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל ומרקם היחסים היהודי־ערבי, בצל אתגרים רבים והצורך להציג אלטרנטיבה פוליטית ראויה בפני אזרחי המדינה, היהודים והערבים. עבאס וסגלוביץ ימשיכו בימים הקרובים לקדם את המהלך לטובת חיבור אזרחי, ערכי והכרחי".

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נזכיר כי מוקדם יותר התעוררה סערה פוליטית, לאחר שעבאס אמר כי מדינה יהודית זה מצב קיים שנכפה על הציבור הערבי, ולא בבחירה שלו.

״יהודיות המדינה זהו מצב קיים שנכפה עלינו ולא אנחנו שבחרנו בו. זוהי בחירתו של הרוב היהודי ולא דרישה שלנו״, אמר עבאס.

בהמשך דבריו התייחס יו"ר רע"מ גם ליחס של המפלגות הערביות להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית, וטען כי הן נאלצו לקבל את המציאות הזו מבחינה מעשית, בין היתר בשל האפשרות שייפסלו מהתמודדות בבחירות.

״המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מבחינה מעשית, שאם לא כן הן עלולות להיפסל מהתמודדות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות״, אמר.

למרות אמירתו זו, סגלוביץ' החליט כי הוא ימשיך במגעים מול עבאס.