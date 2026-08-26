איראן טוענת: הושג הסכם על שליטתנו בהורמוז

דובר משמרות המהפכה האסלאמיות יצא בהצהרה מיוחדת, בה טען כי הושגו הסכמות בין טהראן ומוסקאט על חלוקת נתיבי השיט והשליטה במצר הורמוז, זאת בניגוד לדרישות האמריקאיות והאזוריות, שמתעקשות על פתיחתו המחודשת של המצר ללא תנאים.