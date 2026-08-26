סרוגים
חדשות בעולם

איראן טוענת: הושג הסכם על שליטתנו בהורמוז

משמרות המהפכה של איראן מדווחים כי הושג הסכם בין המשטר האיראני לשלטונות עומאן על חלוקת השליטה במצרי הורמוז, האיראניים טוענים אל 'ריבונות מלאה' על נתיב השיט האסטרטגי

15:45
תגובות
טראמפ ומוג'תבא (ללא, אילוסטרציה AI)

דובר משמרות המהפכה האסלאמיות יצא בהצהרה מיוחדת, בה טען כי הושגו הסכמות בין טהראן ומוסקאט על חלוקת נתיבי השיט והשליטה במצר הורמוז, זאת בניגוד לדרישות האמריקאיות והאזוריות, שמתעקשות על פתיחתו המחודשת של המצר ללא תנאים.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו