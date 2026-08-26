אאוץ': טלי גוטליב בתגובה כואבת להחלטת השופט 

‏בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של יו"ר "הדמוקרטים", יאיר גולן, נגד חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד), וקבע כי עומדת לה חסינות פרלמנטרית מפני תביעת לשון הרע שהגיש נגדה.

גוטליב מיהרה לחגוג את הניצחון והגיבה: "יאיר גולן השמיע קול, לאן נעלמת? אין לך איזה סרטון רעל להפיץ היום? תנחומיי לך. הפסדת לי. שוב! תבעת אותי תביעת חצי מיליון שח והפסדת. רצת אצת להגיש ערעור בקול תרועה רמה. ובכן, היום אתה מאד שקט. בימ״ש מחוזי דחה את הערעור שלך.

‏ושלא יהיה כאן ספק, השופטים עשו לגולן כבוד מלכים, רק שהפרשנות המשפטית והוראות החוק כפי שטענתי הובילו למסקנה אחת והיא דחיית הערעור שהגיש גולן נגדי. השמאל עסוק בי ומושקע בלנסות להתיש אותי ולסתום את פי. ככל אשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ.

‏כה יהא ה׳ בעזרי אמשיך לפעול להוכחת האמת בהקשר לתופת אוקטובר והאשמים להתרחשותה המחרידה, זו שליחותי וחובתי. ואם נדמה למישהו שאפשר להפחיד אותי כדאי לו לשנן שמי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד".