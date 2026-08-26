"כל אלו שעזבו את שדרות לפני שנים, הם נגד ביבי"

ויכוח סוער התלקח היום ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) סביב השאלה האם ומדוע תושבי העיר שדרות עדיין תומכים ומצביעים לראש הממשלה בנימין נתניהו.

הכל החל כאשר פורסם פוסט בו קראו לתושבי שדרות להצטרף למטה גדי איזנקוט בעיר.

הזמר חיים אוליאל, תושב העיר שדרות כתב: "מדהים עניין התגובות. כמעט כל אלו שעזבו את שדרות לפני שנים רבות נגד ביבי... ואילו תושבי שדרות שעדיין גרים בשדרות תומכי ביבי".

קובי אוז, שנולד אף הוא בשדרות ועבר להתגורר בתל אביב, כתב: "חיים אהוב ויקר. תראה את זה בעין טובה - גם כשעזבנו את שדרות אכפת לנו ודואגים לה, גם אם זה מרחוק ועדיין נשארנו בשיחה השדרותית".

נזכיר כי חיים היה המנטור של אוז בלהקת 'שפתיים'.

אתה בתוך הקלחת אתה רואה את מה שאתה רואה, אנחנו רואים בטלוויזיה את העפיפונים והטפטופים עושים קמבק ואת ההבלגה של ממשלות נתניהו לדורותיהן ואנחנו רוצים משהו אחר, פחות מנותק מהעם.

את נתניהו ניסינו המון זמן היו גם רגעים יפים, עיירות הפיתוח בדרום התפתחו לתפארת, אבל סיימנו פגועים בכל היבט אחר, זמן טוב להחליף. אוהבים את שדרות ומכבדים את הבחירה בליכוד - אבל לפעמים מבט אחר יכול הביא תשובה טובה יותר".

עוד הוא הוסיף: "אני מקווה שראש הממשלה הבא יהיה ראש ממשלה של כולם ולא אחד שמפחד להביט בעיניים של חצי מדינה. בעיניים ראיתי אותו פעמיים בשבוע מגיע למשפט שלו מאחורי כיכר החטופים והלב שלו לא לקח אותו אפילו לא פעם אחת מרחק כמה מטרים להגיע לחבק משפחות שנפגעו כשהוא ראש הממשלה שלהם.

בכנות, לא ברור לי למה אתם מתגודדים אצל מי שהכשיר את עבאס ומי שנהג כאילו "חמאס הוא נכס" (סמוטריץ) אולי כי קשה להתפכח ולקבל את האמת שמישהו ניצל אותך ומעל באמונך 20 שנה. לפי כל הדוחות, בממשלת השינוי היתה הפחתה ואף הפסקה בעפיפונים ובלוני התבערה והנפץ ובממשלות נתניהו מכרו לנו לאורך השנים המון מבצעים מפוצצים שאחריהם מכרו לנו שהחמאס מורתע וקיבל מכה קשה והופ הוא שוב קם לכלותנו".