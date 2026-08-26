הסלט שיגנוב את ההצגה: בטטה קריספית, פטה ורוטב מתוק

מחפשים סלט שהוא הרבה מעבר לתוספת? השילוב בין בטטה קריספית, גבינת פטה מלוחה, ירקות טריים ורוטב מתקתק יוצר מנה צבעונית ומשביעה שמתאימה לארוחת צהריים קלילה או לאירוח.
מצרכים
לסלט:
- בטטה גדולה, חתוכה לקוביות
- חסה או עלי בייבי
- מלפפון, חתוך לקוביות
- כוס עגבניות שרי, חצויות
- חצי בצל סגול, פרוס דק
- חצי כוס גרגירי חומוס מבושלים
- 100 גרם גבינת פטה או בולגרית
- חופן אגוזי פקאן או שקדים
- 2 כפות שמן זית
- חצי כפית פפריקה מלח לפי הטעם
לרוטב:
- 3 כפות שמן זית
- כף מיץ לימון
- כף סילאן
- כפית חרדל
- מעט מלח
- פלפל שחור
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- מניחים בתבנית את קוביות הבטטה, מוסיפים שמן זית, פפריקה ומלח ומערבבים היטב.
- אופים במשך כ-25 דקות, עד שהבטטה מתרככת ומשחימה. מוציאים ומצננים מעט.
- מניחים בקערה גדולה את החסה, המלפפון, עגבניות השרי, הבצל הסגול וגרגירי החומוס.
- מוסיפים את קוביות הבטטה, מפוררים מעל את הגבינה ומפזרים את האגוזים.
- מערבבים בצנצנת את כל מרכיבי הרוטב, יוצקים על הסלט סמוך להגשה ומערבבים בעדינות.