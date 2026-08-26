צפו בתיעוד: צה"ל השמיד מבנה ששימש כנקודת מארב למחבלי חמאס 

מבנה המארב ליד בית החולים ( דובר צה"ל )

כוחות צה"ל תקפו והשמידו אתמול (שלישי) מבנה בג׳באליה שבצפון רצועת עזה, אשר שימש את מחבלי חמאס כנקודת מארב וכמחסן אמצעי לחימה. לפי הודעת דובר צה"ל שפורסמה היום, בתקיפה חוסלו מספר מחבלים. צפו בתיעוד:

בצה"ל אמרו כי מהמבנה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל, ונעשו ניסיונות לשקם את יכולות הארגון. נקודת המארב הייתה כ-50 מטר מהקו הצהוב והיוותה איום על כוחות צה"ל הפועלים במרחב בהתאם להסכם. בנוסף, הנקודה הייתה כ-70 מטר מבית החולים כמאל עדואן וכ-170 מטר מבית ספר.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".