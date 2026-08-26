פייגלין חושף: "מוכן להיות מספר 2 אצלו"

ראש מפלגת 'זהות' משה פייגלין, התייחס היום (רביעי) בראיון בערוץ 14, לאפשרות של איחודים בין מפלגות הימים הקטנות, מסמן את עופר וינטר כשותף אפשרי ואף מבהיר שיהיה מוכן להיות מספר 2 שלו.

"אני אשמח מאוד לעשות בלוק טכני עם כל אחד ממפלגות הימין, ובוודאי שגם עם עופר וינטר. הוא בוודאי אופציה מאוד יפה מבחינתי. אני לא יודע אם הוא לא סגור כבר עם ליברמן או משהו כזה, אבל אם הוא פתוח, אני אשמח מאוד, אמר פייגלין.

הוא נשאל האם הוא היה מסכים להיות מספר 2 ואמר: "כן. בעיניי, טכני זה טכני. זה חסר משמעות".

הוא נשאל האם הוא יהיה מוכן לשבת בממשלת אחדות עם גדי איזנקוט, והשיב: "מפלגת זהות לעולם לא תקים ממשלת שמאל. זה צריך להיות ברור".