ש"ס משיבה אש: "יצחק עמית בדברי לעג חצופים, יהיר ומנותק"

יצחק עמית בבית המשפט העליון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סיעת ש"ס מסרה היום (רביעי) את תגובתה לאמירות של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, שלגלג על הציבור החרדי וטען כי חלק גדול מהציבור משתמש ב-2 פלאפונים, אחד כשר למראית עין ואחד לא.

התגובה נמסרה בהודעת ווצאפ פשוטה, ולא בהודעת דוברות מסודרת. מש"ס נמסר: "דברי הלעג החצופים של נשיא העליון השופט עמית כלפי מחזיקי הטלפונים הכשרים מבטאים יהירות וניתוק מציבור ענק שבוחר לגדל את ילדיו באקלים מוגן וטהור. ש"ס גאה בהובלת החוק לשמירת הקומה הכשרה ותמשיך להגן על זכותו של כל ציבור לחיות על פי אמונתו".

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נזכיר כי שופטי בג"ץ, יצחק עמית, אלכס שטיין וגילה כנפי שטייניץ דנו הבוקר בעתירת לובי 99 ועמותת "הצלחה" נגד שר התקשורת ומועצת הרשות השנייה.

העתירה עוסקת בהחלטת השר להרחיב את אזורי השידור של תחנות רדיו אזוריות לפריסה ארצית ללא מכרז.

במהלך הדיון, שיגר הנשיא עמית עקיצה לציבור החרדי: "הרבה פעמים אנשים שיש להם פלאפון כשר, יש להם בכיס השני טלפון "להתקשר", אומרים שזה אחוז נכבד מהציבור החרדי. הפלאפון הכשר שלהם הוא רק להתהדר כלפי חוץ".