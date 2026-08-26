רוטמן פונה לנתניהו: "לפתוח את הר הבית לתפילות ותקיעת שופר"

לקראת חגי תשרי: יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן פנה ביום (רביעי) בבקשה דחופה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בדרישה שיתירו תקיעת שופר ואת פתיחת הר הבית לתפילות בראש השנה.

"פנייתני נוגעת לשני נושאים בעלי חשיבות רבה לקראת ראש השנה תשפ"ז, הקשורים לאפשרות קיומן של תפילות חג מלאות ומשמעותיות בהר הבית" כתב רוטמן. "תקיעת שופר בראש השנה היא אחת המצוות המרכזיות והחשובות ביותר בחג. אי-אפשרות לתקוע בשופר בהר הבית ביום זה מהווה פגיעה משמעותית ביכולתו של הציבור לקיים את המצווה במקום הקדוש לה".

לדבריו, "פתיחת הר הבית לתפילת המוסף ביום הראשון של ראש השנה, החל בשבת, היא הזדמנות נדירה לציבור רחב להגיע להתפלל במקום הקדוש ביום חג מרכזי. הגבלת הגישה ביום זה מונעת מיהודים רבים את האפשרות לקיים את זכות התפילה באתר החשוב ביותר לעמנו".

"על כן, אבקש להתיר תקיעת שופר בתפילת מוסף ראש השנה בהר הבית השנה, ולפתוח את הר הבית לתפילת מוסף ביום הראשון של ראש השנה שחל בשבת" סיכם. "אני סמוך ובטוח כי תשקלו את הבקשות, מתוך הבנתן חשיבותן הרוחנית, הדתית והלאומית לציבור שומר המצוות בישראל. אודה מראש להתייחסות מהירה וחיובית לבקשות אלו, ואאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה".