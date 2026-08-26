אחרי 20 שנה עם עידו רוזנבלום: זה המנחה החדש של "מונית הכסף"

״מונית הכסף״, אחד הפורמטים האהובים והמצליחים בישראל, מגיע לרשת 13 עם מנחה חדש: השחקן והקומיקאי אסי ישראלוף.

אחרי 20 שנה שהייתה בקשת 12 ובהנחיית עידו רוזנבלום, הפורמט המצליח, שהפך לאחד ממותגי הטלוויזיה האהובים בישראל, חוזר למסך בגרסה חדשה. השילוב בין ידע, הומור ורגעים בלתי צפויים הפך את ״מונית הכסף״ לאחד הפורמטים הזכורים והאהובים על הקהל הישראלי.

בקרוב ייצא ישראלוף עם המונית החדשה לכבישי ישראל, שם יפגוש את הנוסעים שינסו לענות נכון על השאלות ולזכות בכסף. מי שתפיק את התוכנית היא חברת אנדמול שיין ישראל.