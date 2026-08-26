בדרך ליורוליג? הפועל ירושלים נערכת לצעד משמעותי

הפועל ירושלים עולה לגמר הפלייאוף (אורן בן חקון/פלאש90) ( הפועל ירושלים עולה לגמר הפלייאוף (אורן בן חקון/פלאש90) )

הפועל ירושלים הודיעה היום (רביעי) כי היא ממשיכה לפעול לקבלת רישיון קבוע ביורוליג, וכבר בימים הקרובים נערכת הנהלת המועדון להגיש הצעה מחייבת במסגרת התהליך. בעלי המועדון, מתן אדלסון, הבהיר: “השאיפה של הפועל ירושלים ברורה: להתחרות ברמה הגבוהה ביותר של הכדורסל האירופי”.

בתחילת השבוע, לקראת אסיפת בעלי המניות של היורוליג שהתקיימה ב-25 באוגוסט, הגיש המועדון הצעת מסגרת ראשונית בנוגע לאפשרות לקבלת רישיון קבוע, פרנצ’ייז, למפעל. כעת נערכת הפועל ירושלים לשלב הבא. לפי המועדון, הנהלת היורוליג הבהירה כי בכפוף להגשת הצעה מחייבת וקבלת תגובה חיובית מהדירקטוריון, הפועל ירושלים תעבור לשלב השני בתהליך, לצד מועדונים נוספים שהגישו השבוע הצעות מחייבות. במקביל, במועדון מקיימים תהליך בדיקת נאותות מקיף שצפוי להימשך במהלך השבועות הקרובים. המטרה היא לגבש ולהגיש הצעה סופית לקראת ישיבת דירקטוריון היורוליג שתתקיים בחודש הבא. במועדון אומרים כי ההצעה הסופית תישען על איתנות כלכלית משמעותית ועל חזון אסטרטגי לעתיד המפעל. התהליך מתקיים בתיאום עם הנהלת היורוליג. אנשי הפועל ירושלים, ובראשם אדלסון, נמצאים בקשר ישיר ורציף עם הנהלת המפעל ועם מנכ”ל היורוליג, צ’וס בואנו. במועדון מדגישים כי בניגוד לדיווחים האחרונים, הפועל ירושלים ממשיכה להיות מועמדת משמעותית לקבלת רישיון קבוע ליורוליג.

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אדלסון התייחס למהלך ואמר: “אנחנו ניגשים לתהליך הזה במלוא הרצינות והמחויבות שמהלך והזדמנות מסוג זה דורשים”.

עוד הוסיף: “בשבועות הקרובים בכוונתנו להציג בפני היורוליג הצעה חזקה מאוד, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אסטרטגית. אנחנו מאמינים בכל ליבנו במה שהפועל ירושלים יכולה להביא ליורוליג, ובטוחים שההצעה שנגיש בסופו של דבר תהווה בסיס משכנע לקבלת אישור הדירקטוריון של היורוליג”.