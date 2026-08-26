מזעזע: מפקד כיתה במג"ב ביצע מעשה מגונה והכה באכזריות שוטרת

מח"ש ( (צילום: חיים גולדברג/פלאש90) )

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד שוטר מג"ב שהכה שוטרת מג״ב וביצע בה מעשה מגונה.

לפי כתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בפתח תקוה ע"י עו"ד לידור מלקו, הנאשם, מפקד כיתה במג"ב איו"ש, הגיע עם המתלוננת, שוטרת מג"ב שהתגייסה מספר חודשים אחריו, למבנה המועדון בבסיס ליד ירושלים בו שירתו. במועדון, באמתלת ״טקס חניכה״ לשוטרת, הורה לה הנאשם להפנות אליו את גבה ולהניח את ידיה על אחד המקררים במקום. הנאשם החל לשאול אותה שאלות, וככל ש'טעתה' בתשובותיה, הכה אותה באגרופיו בחוזקה בצלעותיה, זאת כ-15 פעמים. לאחר מכן הורה לה הנאשם לפשוט את מעילה ולהסתובב לעברו, ואז המשיך בשאלותיו תוך שהוא מכה אותה בבטנה ואף מושך בשיערה.

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בשלב מסוים, התיישב הנאשם על כיסא, כשרגליו מפושקות. הוא משך בשיערה של המתלוננת בחוזקה עד שרכנה על ברכיה, בין רגליו. בעודו אוחז בפניה, ושלא בהסכמתה, משך אותה הנאשם וקירב את פניה סמוך לאיבר מינו. לבסוף המתלוננת השתחררה בבהלה מאחיזתו ונעמדה.

החקירה נוהלה ע"י צוות ירושלים במח"ש.