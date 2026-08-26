ביום החתונה: עומר אדם פותח חזית עם קים קרדשיאן?

עומר אדם וסשה ישראלוביץ׳ יעמדו הערב מתחת לחופה באיטליה, וכעת נחשפת ההפתעה המוזיקלית הגדולה שהם מתכננים לאורחים: אנדראה בוצ׳לי, אחד הזמרים המצליחים והמבוקשים בעולם, צפוי להופיע באירוע ואף לשתף פעולה עם החתן על הבמה.

על פי מקורבים, אדם ובוצ'לי צפויים לבצע יחד את אחד משיריו של הזמר האיטלקי. לאחר מכן, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אדם צפוי לבצע גם את ״ואפילו בהסתרה״.

החזרות כבר התקיימו

מתברר ששיתוף הפעולה המפתיע מתוכנן כבר תקופה. על פי מקורבים, השניים נפגשו לפני מספר שבועות ואף קיימו חזרות לקראת הביצוע המשותף, שנשמר עד כה הרחק מאור הזרקורים.

בוצ'לי כבר לקח בעבר חלק באחת החתונות המדוברות בעולם, כאשר הופיע בחתונתם של קים קרדשיאן וקניה ווסט בפירנצה בשנת 2014. כמה שנים לאחר מכן שמו אפילו עמד במרכזו של סכסוך בין האחיות קרדשיאן, לאחר שקורטני הזמינה אותו להופיע גם בחתונתה עם טראוויס בארקר, שנערכה בפורטופינו בשנת 2022. קים לא אהבה את הדמיון בין האירועים וטענה כי אחותה העתיקה אלמנטים מהחתונה שלה.

כעת גם אדם וישראלוביץ׳ מצטרפים לרשימת הזוגות שבחרו בבוצ'לי להופיע בחתונתם.