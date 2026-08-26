הבכיר בדגל התורה חושף: זה מה שנעשה לאחר הבחירות

בבצ'יק ויצחק גולדקנופף ( צילום: יונתן זינדל )

מוטק'ה בלוי, איש דגל התורה, חשף היום (רביעי) ב"הזירה LIVE" בהגשת ישראל כהן אדמקר וארי גרודקה ברדיו קול ברמה את התוכנית שהוא מציג ליום שלאחר הבחירות. במרכזה עומדים מגעים במקביל עם גדי איזנקוט ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר חוק הגיוס יוצב כתנאי להקמת ממשלה.

על פי התוכנית שהציג בלוי, המפלגות החרדיות יציעו לאיזנקוט לכהן כממלא מקום ראש הממשלה. במקביל, הן יגיעו לנתניהו כשהן נשענות, לדבריו, על גוש של 45 מנדטים, ויבהירו לו כי לא תקום ממשלה לפני השלמת חקיקת חוק הגיוס. .

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"נציע לאיזנקוט להיות מ"מ ראש הממשלה", אמר בלוי. לאחר מכן פירט את המהלך המתוכנן מול נתניהו: "במקביל, נגיע לנתניהו עם גוש של 45 מנדטים ונאמר לו: רוצים ממשלה? קודם חוק גיוס בשלוש קריאות ואז נקים אותה".

מדבריו של בלוי עולה כי חוק הגיוס לא יישאר נושא שיידחה לשלב שלאחר הקמת הקואליציה. לפי התוכנית שהציג, הדרישה תהיה להעביר את החוק במלואו, בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, עוד לפני שתוקם הממשלה.

המהלך מול איזנקוט נועד להתקיים במקביל לערוץ מול נתניהו. בלוי לא הציג בדבריו בחירה מיידית בין השניים, אלא תוכנית שבמסגרתה תונח בפני איזנקוט הצעה לתפקיד ממלא מקום ראש הממשלה, בעוד שנתניהו יקבל תנאי ברור להקמת ממשלה בראשותו