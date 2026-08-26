חברו של וינטר מפתיע: "שימשיכו להצביע לסמוטריץ'"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

קובי אלירז, חברו הקרוב של עופר וינטר, התראיין היום (רביעי) בכאן רשת ב', ושם הוא הפתיע כאשר אמר: "אני מקווה ש(מפלגת) הציונות הדתית לא תתרסק. אני קורא לכל מי שמצביע ציונות דתית, שרובה גרה בהתיישבות על ההר, על כביש 60, שזה כרגע גם המועמדים שלה וגם המצביעים שלה, שימשיכו לבחור לסמוטריץ'. אני ממש לא מייחל לנפילתו ולא לוקח ממנו קולות".

בנסוף הוא נשאל האם בתרחיש בו וינטר יראה בסקרים כי הוא לא עובר את אחוז החסימה, האם הוא יפרוש. בתגובה הוא השיב: "עופר אדם אחראי, בסדר? הוא אדם אחראי, הוא לא הולך לרסק את מחנה הימין. המחנה רק מתחזק מההתמודדות הזאת".

עוד באותו נושא עופר וינטר ללא מעצורים: "מוזמן ללכת למדינה ערבית" חדשות סרוגים

עוד הוא אמר: ""אם", "אם", אנחנו עכשיו עובדים מאוד קשה כדי שה"אם" הזה יהיה 7-8, לא יהיה הספקולציות האחרות. אני חושב שיש לזה ציבור. אדם שלקח על עצמו יומרה להרים מפלגה ומבין את כל הסחלה שקשור והמינוסים והפלוסים, מבין מה הוא עושה ולא הולך להתאבד עם הראש בקיר.

בנוסף הוא התייחס לביקורת של ראש הממשלה נתניהו נגד וינטר, ואמר: "נתניהו יקירי, אתה יודע, יש לך כנראה, כך אומרים, חלק מסוים בנטישה של ארדן ושל אדלשטיין. למה כשהם הקימו מפלגה לא אמרת מילה? בוא תוריד אותם, הם אנשים שלך, יכולת למצוא להם מקום בליכוד, יכולת לחבק אותם".