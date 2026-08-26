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אופנה וסטייל

גם אתם זיהיתם? הסטייל של עדי זריפי מוכר לנו - ולא סתם

עדי זריפי שיתפה את המחווה המפתיעה לכוכבות הפופ של שנות ה-2000, ומי הסטייליסט שעלה על זה ראשון?

12:35
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עדי זריפי (צילום מסך קשת 12)

הצופים האדוקים של חדשות 12 רגילים לראות את עדי זריפי בלוקים מחויטים, רשמיים ומדויקים, אך נראה שהפעם הסטיילינג עבר שדרוג נוסטלגי במיוחד.

בסטורי ששיתפה זריפי (מתוך פוסט של סטייליסט האופנה יואב מאיר), הופיעה תמונתה מהאולפן לצד השוואה מפתיעה לכוכבות הפופ הגדולות של תחילת שנות ה-2000: בריטני ספירס, ג'ניפר לופז וכריסטינה אגילרה.

מאיר, שהבחין בדמיון העדין, לא היסס לפרגן ללוק והסביר בדיוק מה תפס את עיניו: "ידעתי שהסטייל הזה מוכר לי! הגוונים, הנפח, הצללית, הבייבי בלו. עדי זריפי במחווה לסטייל של כוכבות הפופ בתחילת שנות ה-2000". זריפי עצמה הגיבה למחווה והעלתה את התמונה מחדש עם אימוג'י של לב נוצץ, והוכיחה שגם במהדורת החדשות הרצינית בישראל יש מקום לקצת קסם של שנות ה-Y2K.

(מתוך חשבון האינסטגרם של עדי זריפי)

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