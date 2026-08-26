"זו אמירה אנטי-דמוקרטית": גלעד ארדן נגד נתניהו

גלעד ארדן נגד נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יו"ר מפלגת "האחדות", גלעד ארדן, מתח היום (רביעי) ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות קריאתו שלא להצביע למפלגות קטנות. ארדן הגדיר את דבריו של נתניהו "אמירה אנטי-דמוקרטית", ודחה את הטענה שלפיה ריבוי מפלגות עלול לסכן את שלטון הימין.

"זו אמירה אנטי-דמוקרטית", אמר ארדן בתגובה לקריאתו של ראש הממשלה. לדבריו, נתניהו טועה כאשר הוא מציג את ההצבעה למפלגות קטנות כסכנה למחנה הימין. ארדן ביקש לערער על הטענה באמצעות התייחסות לתוצאות כהונתה של הממשלה האחרונה, שהוגדרה כממשלת "ימין על מלא". לדבריו, עצם הקמתה של ממשלה המורכבת ממפלגות ימין לא מנעה את האירועים הקשים שהתרחשו במהלך כהונתה.

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"רה"מ טועה בטענה שריבוי מפלגות מסכן את הימין כי גם בקדנציה האחרונה נרצחו אלפי בני אדם תחת כהונת ממשלה של 'ימין על מלא'", אמר יו"ר מפלגת "האחדות".

הביקורת של ארדן מתמקדת בשני חלקים בדבריו של נתניהו. הראשון הוא עצם הקריאה לבוחרים שלא לתמוך במפלגות קטנות, שאותה הגדיר כאנטי-דמוקרטית. השני הוא הטענה הפוליטית שלפיה ריבוי מפלגות בימין עלול לפגוע במחנה ולהעמיד את שלטונו בסכנה.

ארדן, שעומד בראש מפלגת "האחדות", דחה את שני החלקים והבהיר כי לשיטתו, מספר המפלגות המרכיבות את המחנה אינו מבטיח את התוצאה שנתניהו מציג לבוחרים. הוא הציב מול טענת ראש הממשלה את הקדנציה האחרונה ואת המחיר הכבד ששולם במהלכה.