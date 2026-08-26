רעידת אדמה בליכוד: "מדובר באירוע פלילי" 

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יובל קרני, הכתב הפוליטי של 'ידיעות אחרונות', התייחס היום (רביעי) לדרמה בסיעת הליכוד סביב ההצבעות בפריימריז, ואמר: "גורם בכיר במוסדות הליכוד: הסיפור של הקלפי בבאר יעקב - אירוע פלילי".

נזכיר כי ועדת הבחירות של המפלגה התכנסה אמש לדיון בטענות לאי-סדרים, טעויות הקלדה ופערים שהתגלו בחלק מהקלפיות - טעויות שעשויות להשפיע על מיקומם של מועמדים גם במקומות הריאליים ברשימה. במרכז הסערה נמצאת הקלפי בבאר יעקב, שבה נערכה ספירה מחדש של הקולות. המאבק סביב הקלפי מקבל משמעות מיוחדת לנוכח הקרב על משבצת האישה במקום ה-25 בין ח"כ גילה גמליאל לח"כ אתי עטיה, הנתמכת על ידי השר חיים כץ.

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עטיה ממשיכה לבדוק קלפיות שבהן התגלו פערים בין הפרוטוקולים לבין הנתונים שהוזנו למערכת. לפי הספירה הנוכחית היא כבר עקפה בדירוג את חברי הכנסת עמית הלוי ואביחי בוארון, ואם יתברר כי גם בקלפי בבאר יעקב נפלו טעויות משמעותיות - התוצאה עשויה להשפיע גם על המאבק בינה לבין גמליאל.

הקרב הצמוד בין השתיים, שנסוב על משבצת האישה השלישית ברשימה, צפוי להמשיך ולסעור בימים הקרובים. נוכח ההאשמות ההדדיות והאי-סדרים הנטענים, ההכרעה על זהות חברת הכנסת שתיכנס למקום הריאלי עבר לבית הדין של התנועה - וכעת הביא לספירה חוזרת נוספת.