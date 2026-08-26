בצל המתיחות מול ישראל: פוטין שוחח עם נשיא סוריה

פוטין וא-שרע ( מוחמד באש, מדינה נורמנובה\שאטרסטוק )

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח בטלפון היום (רביעי) עם נשיא סוריה אחמד א-שרע. לפי הודעת הקרמלין, השניים דנו "באפשרויות לשיתופי פעולה בין שתי המדינות". עוד נאמר כי פוטין שוחח עם א-שרע על "המצב במדינה", כשהנשיא הרוסי "חזר על עמדתו העקרונית ותמיכתו באחדות, בשלמות הטריטוריאלית ובריבונותה של סוריה".

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השיחה של פוטין וא-שרע מגיעה על רקע המתיחות הנרחבת בין סוריה לישראל. אמש משרד החוץ הסורי גינה את הביקור של שר הביטחון ישראל כ"ץ בבסיסי צה"ל בשטח סוריה, כשאמרו כי מדובר ב"כניסה בלתי חוקית וחציית גבולות בינלאומיים".

"הפעולה העויינת הזו מהווה פרובוקציה ברורה והפרה של החוק הבינלאומי ומגילת האו"ם" נאמר. "מדובר בהפרה של ההתחייבויות בהסכם ההתנתקות משנת 1974, המחייב כיבוד קווי הפסקת האש ואי חצייתם".