ממשיכים בתיאום: הרמטכ"ל נפגש עם מפקד חיל האוויר האמריקני

שיתוף הפעולה נמשך: הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש ביום ראשון האחרון עם מפקד חיל האוויר האמריקאי, גנרל קנת’ וילסבאק - כך הודיע היום (רביעי) דובר צה"ל. בפגישה השתתף גם מפקד חיל האוויר הישראלי, עומר טישלר.

לפי הודעת דובר צה"ל, "השניים דנו בהערכת המצב האזורית, בקידום הלמידה מהמערכה המשותפת ובמרחבי שיתוף פעולה עתידיים. הביקור משקף את חשיבות הקשר האסטרטגי בין ישראל לארה”ב ואת שיתוף הפעולה ההדוק בין המדינות".

ההודעה על הפגישה מגיעה אחרי שהבוקר דווח על מסרים שהועברו מצד מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, לפיהם ארה"ב אינה מתכננת "לעת עתה" לחדש את התקיפות נגד איראן. המסר של רוביו מצביע על שינוי בדגש שמעניק ממשל טראמפ למערכה מול טהרן: במקום חזרה מיידית למבצע צבאי רחב, בוושינגטון מבקשים כעת להפעיל לחץ כבד על המשטר האיראני באמצעות כלים כלכליים וימיים.

על פי המדיניות שהציג רוביו בשיחותיו, ארה"ב מתמקדת כעת בשלושה יעדים מרכזיים: הימנעות מתקיפות חדשות בטווח המיידי, החרפת הלחץ הכלכלי באמצעות סנקציות והמצור הימי, והמשך המאמצים להחזיר את התנועה במצר הורמוז לשגרה ולאפשר לכמויות גדולות יותר של נפט להגיע לשווקים העולמיים. גורמים אמריקנים מעריכים כי מדיניות זו עשויה להימשך לפחות עד בחירות האמצע בנובמבר - כשלאחר מכן, ובהתאם להתפתחויות בשטח, האפשרות לחידוש המערכה הצבאית עשויה להיבחן מחדש.

עם זאת, בארה"ב מדגישים כי האפשרות הצבאית לא הוסרה לחלוטין מהשולחן. לפי אחד הבכירים, אם איראן תיזום מהלך שייתפס כפרובוקציה משמעותית או תחדש את העימות, הממשל עשוי לשקול מחדש פעולה צבאית.