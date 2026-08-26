בן גביר מאיים בתביעה נגד איזנקוט: "יש לך 72 שעות"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שיגר היום (רביעי) באמצעות עורך דינו מכתב התראה לפני תביעה לגדי איזנקוט ולמפלגתו, בעקבות דברים שאמר איזנקוט בפודקאסט.

איזנקוט דיבר על פוליטיקאים המפיצים לדבריו לצעירים סרטונים אלימים עם מסרים כמו ״הדרך היחידה היא להרוג״ ו״ערבי טוב זה ערבי מת״, ומיד לאחר מכן התייחס ל״תופעה שקוראים לה איתמר בן גביר״.

במכתב הובהר: ״הדברים המיוחסים למרשי שקריים לחלוטין״, וכי ייחוס לבן גביר מסרים של הסתה להרג, גזענות, אלימות ובריונות הוא מהייחוסים ״החמורים והמבזים״ שניתן להשמיע כלפיו.

איזנקוט נדרש בתוך 72 שעות לפרסם התנצלות והכחשה, להסיר את הפרסום ולשלם פיצוי בסך 100 אלף ש״ח. אם לא יעשה זאת, יינקטו נגדו הליכים משפטיים ללא התראה נוספת.